Томская область планирует начать экспорт рыбы и рыбной продукции за рубеж с 2022 года

ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Томские компании, занятые в сфере обработки и изготовлении продукции из рыбы, с 2022 года планируют начать поставлять рыбную продукцию в Казахстан. В настоящее время экспорт ограничивается только регионами РФ, сообщил ТАСС глава департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации Томской области Виктор Сиротин.

"2022 год у нас в плане (для начала экспорта рыбной продукции). Сейчас реализуется два инвестпроекта - два завода строятся, которые высокотехнологичны, уже с большим уровнем ассортимента, с упаковкой долгого срока хранения. Именно с учетом новых технологий и новой упаковки будет возможен экспортный вариант. У нас экологически чистый природный ресурс, все это уже забрендировано и Казахстан - ближайший потребитель этой продукции", - сказал Сиротин.

Он уточнил, что до конца 2019 года в Томской области заводы будут достроены и запущены. Речь идет про рыбоконсервный завод в Александровском районе и рыбоперерабатывающий в Предтеченске Томской области. До 2022 года они должны выйти на плановые мощности - до 3 тыс. тонн продукции в Предтеченске и до 6 тыс. банок рыбных консервов на александровском заводе.

"В первую очередь задача рыбопереработчиков обеспечить жителей Томской области качественной и дешевой продукцией в широком ассортименте. Как только новые заводы выйдут на полные мощности, они смогут обеспечить как наш регион так и партнеров в странах ближнего зарубежья. Сейчас партнеры в Казахстане уже готовы покупать сибирскую рыбу", - отметил Сиротин.

Начать поставлять рыбу за рубеж Томская область планирует в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Объем поставок будет определяться ближе к 2022 году - когда будут заключены договоры с Казахстаном. В настоящее время рыба экспортируется только в соседние от Томской области регионы - Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Алтай, Ханты-Мансийск, а также в южные регионы РФ, например, в Ростовскую область.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долл.