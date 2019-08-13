Во всех школах Карелии к 2021 году установят новые компьютеры

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ одобрило заявки Карелии на покупку 101 комплекта компьютерного оборудования для школ в 2020 году, и 60 комплектов - в 2021 году в рамках национального проекта "Образование". Об этом ТАСС сообщил министр образования региона Роман Голубев.

"Мы уже получили подтверждение Министерства просвещения РФ. В следующем году мы получим 101 комплект оборудования, средства на которые придут в 2020 году, а в 2021 Карелия получит еще 60 комплектов. В принципе мы в рамках этих проектов оборудование уже почти всех общеобразовательных организаций обновим", - заявил собеседник агентства.

В 2019 году по линии национального проекта регион получил из федерального бюджета порядка 14,5 млн рублей. Объединив эту сумму со средствами республиканского бюджета, власти направили 17,4 млн рублей - около 2,5 млн рублей каждому - в семь образовательных организаций для покупки новой компьютерной техники. Новые ноутбуки, компьютеры для учителя, презентационное оборудование получили школы Кондопоги, Беломорска, Пудожа, Медвежьегорска, Петрозаводска, а также Сортавальский и Северный колледжи.

По словам министра образования Карелии, обновлять технику будут только в старых школах. В стоимость четырех новых образовательных учреждений, которые строятся в республики также в рамках национального проекта, уже входит полная комплектация. Планируется, что сами здания сдадут до конца 2020 года, а первые занятия в них начнутся в 2021 году. В этот временной промежуток специалисты начнут монтаж техники.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.