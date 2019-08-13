Университет "20.35" создал сервисы-помощники в переходе вузов к "цифровому университету"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Университет "20.35" поможет российским вузам подготовиться к конкурсу на получение права внедрения на своих площадках моделей "цифрового университета" при помощи пяти разработанных для них сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Информбюро Национальной технологической инициативы.

Среди разработанных Университетом "20.35" инструментов для вузов - сервис цифрового профиля и обработки цифрового следа, сервис рекомендаций по развитию студента, а также сервис цифрового контента и биржа поставщиков компетенций. С их помощью высшие учебные заведения смогут подготовиться к работе в цифровой среде и внедрить современные технологии в процесс обучения.

"Используя сервисы Университета "20.35", вузы смогут усилить свои заявки на конкурс. Наши сервисы и технологии позволяют вузам экономить время и усилия на то, чтобы уже сегодня применять у себя лучшие мировые практики", - сказал ТАСС технический директор Университета "20.35" Тарас Пустовой.

Создание моделей "цифрового университета" - часть реализации нацпрограммы "Цифровая экономика". Модель "цифрового университета" будет состоять из нескольких блоков, включающих информационные системы управления университетом, и сервисы онлайн-поддержки образовательного процесса. Для разработки, испытания и внедрения моделей "цифрового университета" российские вузы получат гранты до 100 млн рублей, для этого им необходимо подготовить проект и представить его на отборочный конкурс.

Университет НТИ "20.35" - первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Он создан в рамках реализации Национальной технологической инициативы - программы мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального лидерства России к 2035 году.