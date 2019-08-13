Все медучреждения Петербурга к 2020 году подключатся к единой электронной базе данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Все медицинские учреждения Санкт-Петербурга к 2020 году по программе нацпроекта "Здравоохранение" подключатся к единой электронной базе данных. Это сократит бумажный документооборот и поможет больницам оперативно получать информацию о поступившем пациенте, сообщила во вторник журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"У всех лечебных учреждений есть электронные системы, сейчас задача - к 1 января 2020 года чтобы они все были интегрированы единую систему. Это нужно и для контроля, и для оперативной передачи информации. Это единая общая государственная задача, которая в обозначена в нацпроекте "Здравоохранение", - рассказала Митянина, посетив городскую поликлинику №17 Красногвардейского района.

Она отметила, что сейчас в отдельных районах города есть собственные электронные системы, которые позволяют обмениваться базами данных между лечебными учреждениями, расположенными на территории района. "У нас всего 17 юридических лиц, поликлиник, но поликлинических отделений - огромное количество. Чтобы они между собой не бумажки носили, а была возможность оперативной связи, внедрена, например, на базе этой [№17] поликлиники возможность электронного обмена данными между лечебными учреждениями одной сети. Но сверхзадача - чтобы эти данные находились в пользовании всего электронного регистра здравоохранения", - отметила вице-губернатор.

По словам Митяниной, сейчас врачи могут оформлять электронные рецепты, также ранее сообщалось, что практически все городские медицинские учреждения выписывают электронные больничные. Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также отмечал, что власти планируют в первом полугодии 2020 года ввести электронные медицинские карты для детей, а 2021 году - для взрослых.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.