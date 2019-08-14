На Камчатке в 2022 году создадут два новых образовательных центра для педагогов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Два новых образовательных центра для педагогов будут созданы на Камчатке в 2022 году в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"Камчатский край стал победителем отбора, проведенного Министерством просвещения РФ, на предоставление в 2022 году субсидии из федерального бюджета на создание двух центров для педагогов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". На Камчатке откроются центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, а также центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов", - говорится в сообщении.

"Открытие центров направлено на формирование принципиально новой методической системы, которая позволит педагогам адаптироваться к изменяющимся условиям их профессиональной роли. Кроме того, наши педагоги получат возможность оценить уровень своей квалификации. Тем самым будут созданы условия для формирования культуры непрерывного повышения профессионального мастерства работников системы образования Камчатского края, что поспособствует решению основной задачи - росту качества обучения", - приводятся в сообщении слова министра образования и молодежной политики Камчатского края Александры Коротковой.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.