Институт развития интернета предложил сделать киберспорт школьным факультативом

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения России ввести в ряде школ каждого региона страны в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе института.

"Институт развития интернета предложил Министерству просвещения Российской Федерации внести занятия по киберспорту в факультативную программу школ для подростковой и юношеской возрастных групп", - говорится в сообщении.

В ИРИ пояснили, что эксперимент может быть реализован в период 2020-2025 годов в нескольких школах в каждом субъекте РФ в соответствии с федеральными проектами "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

"IT-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, которых не хватает уже сегодня, и этот дефицит будет только расти. Результаты опроса 10 тыс. студентов-программистов, проведенного интернет-сервисом HackerRank, показали, что 65% опрошенных - самоучки. А по данным глобальных диджитал-отчетов, порядка 25% создателей новых вирусов, вредоносных сайтов - вчерашние подростки, которые начали просто интересоваться программированием. Таким образом, путь эффективного представителя IT-сферы начинается с самообразования и прокладывается еще в период обучения в школе", - цитирует пресс-служба института генерального директора ИРИ Сергея Петрова.

Так, навыки, полученные факультативно в школе, могут быть применены в системе высшего образования, отмечают в ИРИ. Например, в РГУ физической культуры, спорта, молодежи и туризма открыта специальность "Теория и методика компьютерного спорта", а в НИУ ВШЭ разработана образовательная программа профессиональной переподготовки "Управление киберспортом".

Подобная практика, отмечают в ИРИ, активно развивается в Европе и США: киберспорт является учебной дисциплиной в скандинавских странах и с 2016 года включен в обязательные программы в ряде школ Швеции и Норвегии, а в американских школах с 2018 года проводятся официальные киберспортивные турниры.