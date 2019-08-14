В РАН считают приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве противоречащим нацпроектам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новый приказ Министерства науки и высшего образования РФ, ужесточающий требования к международному сотрудничеству российских ученых, противоречит целям нацпроектов "Наука" и "Образование", согласно которым Россия должна стать привлекательной для работы иностранных ученых и для студентов из других стран. Об этом в среду сообщил на своей страницу в Facebook вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", в частности, вводятся требования, что руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами должен уведомить министерство, указав в том числе всех российских участников встречи. Кроме того, использование телефонов, компьютеров, фотоаппаратов и другой техники иностранными учеными теперь также разрешается только в случаях, "предусмотренных международными договорами РФ".

"С сожалением приходится в очередной раз обращать внимание на низкое качество документов, исходящих из Минобрнауки России. Ну хоть бы кто-нибудь там озаботился тем, как эта инструкция соотносится с декларируемыми целями национального проекта "Образование". Основная задача федерального проекта "Экспорт образования", цитирую: "увеличение в два раза числа иностранных граждан, которые обучаются в российских вузах и научных организациях, а также реализация комплекса мер по их трудоустройству", - отметил Хохлов.

Он напомнил, что согласно целям нацпроекта "Образование", в российских вузах число иностранных студентов должно вырасти до 435 тыс., а ежегодное обучаться в летних и зимних школах должны минимум 15 тысяч иностранных граждан. А согласно целям нацпроекта "Наука", в России должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым.

"Думаю, что раздел о международном сотрудничестве в сфере науки надо очень тщательно прописать в новом законе о науке и научно-технической деятельности, который сейчас обсуждается. Иначе получается, говоря словами президента РФ из его инаугурационной речи, "дремучее охранительство и бюрократическая мертвечина", - отметил вице-президент РАН.

ТАСС направил запрос в Минобрнауки РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.