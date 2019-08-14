Минпросвещения готово рассмотреть предложение по введению в школах уроков по киберспорту

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России готово рассмотреть предложение Института развития интернета (ИРИ) по введению в школах в качестве эксперимента факультативных уроков по киберспорту, сообщила в среду пресс-служба министерства.

По данным ИРИ, эксперимент может быть реализован в 2020-2025 годах в нескольких школах в каждом субъекте РФ в соответствии с федеральными проектами "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". В институте пояснили, что IT-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров, "которых не хватает уже сегодня, и этот дефицит будет только расти". Кроме того, полученные навыки факультативно в школе могут быть применены в системе высшего образования.

"Министерство готово детальнее ознакомиться с предложениями института в случае их поступления. При этом отметим важность вопроса безопасности и здоровьесбережения детей, когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что игровые формы активно используются в образовательном процессе, включая внеурочную деятельность, организацию дополнительного образования. "Различные инициативы в сфере IT и программирования, профильные тематические уроки, охватывающие школы разных регионов, сегодня содержат и соревновательные элементы, хакатоны", - добавили в пресс-службе.