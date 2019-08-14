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Северный Кавказ

Минздрав Дагестана завершил вакцинацию пожилых людей в учреждениях соцобслуживания

Медицинские работники привили более 300 человек

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана в рамках нацпроекта "Демография" завершило вакцинацию от пневмококковой инфекции пожилых людей в учреждениях соцобслуживания республики, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минздрава.

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"В Дагестане завершилась вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше 65 лет, проживающих в организациях социального обслуживания. Медработники привили больше 300 человек. Иммунизация проходила в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для проведения вакцинации медицинские работники выезжали в дома для престарелых и инвалидов, дома ветеранов, интернаты. "Цель прививочной кампании - профилактика пневмококка у людей старше трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями из групп риска. Пожилые люди входят в группу высокого риска, у них часто ослабленный иммунитет, многие страдают хроническими эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями дыхательной системы. Вакцинация от пневмококка позволяет избежать осложнений", - пояснил представитель Минздрава региона.

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