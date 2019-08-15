Почти 50 тыс. растений высадили в новом сквере в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 48 тыс. растений высадили в созданном по нацпроекту "Жилье и городская среда" сквере в приморской Находке, сообщили ТАСС в администрации города.

"В прошлом году были выполнены общестроительные работы, а в этом - озеленение. Для оформления клумб использовано 48 тыс. экземпляров злаков, кустарников и цветов. Для общественных пространств города это можно назвать рекордным, самым большим показателем", - сказал собеседник агентства.

Растения подобраны так, чтобы цветение продолжалось весь теплый период года. По словам собеседника агентства, первыми в следующем году распустятся тюльпаны, их сменят германские, сибирские и японские ирисы. Также будут цвести лилейники и многолетние астры.

Сквер, который планируется открыть осенью, располагается на улице Спортивная. В нем установили 23 скамейки, также планируется смонтировать детский комплекс, трамплин для любителей роликов и скейтбордов, уличные тренажеры.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.