Минобрнауки выбрало девять проектов на конкурс по созданию математических центров

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ завершило экспертизу проектов, поданных на конкурс по созданию математических центров мирового уровня. Для дальнейшего участия выбраны девять проектов, в том числе от Математического института им. Стеклова Российской академии наук (РАН) и от МГУ им. Ломоносова, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Экспертиза документов для участия в конкурсном отборе проводилась с 7 по 14 августа. По ее результатам одобрены девять заявок. Они будут переданы на рассмотрение Совета по государственной поддержке создания и развития математических центров, который примет решение о победителях", - говорится в сообщении. Согласно целям нацпроекта "Наука", к концу 2020 года должно быть создано не менее четырех международных математических центров.

По данным министерства, заявки на конкурс подали Математический институт имени Стеклова РАН и Воронежский госуниверситет. Кроме того, поступили общие заявки от нескольких организаций. В частности, Уральский международный математический центр планируют создать Институт математики и механики имени Красовского Уральского отделения РАН, Уральский федеральный университет и Удмуртский госуниверситет. Санкт-Петербургский международный математический центр имени Эйлера намерены организовать Петербургский госуниверситет и петербургское отделение Математического института имени Стеклова РАН.

Заявку на создание Московского центра фундаментальной и прикладной математики подали МГУ, Институт прикладной математики имени Келдыша РАН и Институт вычислительной математики имени Марчука РАН. Центр "Математика технологий будущего" планируют создать Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского, Институт прикладной физики РАН, Университет Иннополис и Саратовский госуниверситет имени Чернышевского. А Новосибирский госуниверситет и Институт математики им. Соболева СО РАН рассчитывают организовать в рамках нацпроекта "Математический центр в Академгородке".

Минимальную сумму гранта на создание центра запросили инициаторы "Международного Математического центра Приволжского федерального округа" (Казанский федеральный университет, Башкирский госуниверситет и Самарский госуниверситет имени Королев) - 118 млн рублей. В 236 млн рублей оценили создание Международного Математического центра НИУ ВШЭ-Сколтех (заявка от ВШЭ и Сколковского института науки и технологий). Все остальные заявители просят на свои проекты по 240 млн рублей.

Конкурс был объявлен 5 июля. Заявки принимались по 5 августа включительно. Отмечается, что максимальный размер всех грантов на создание математических центров мирового уровня до 2020 года составит не более 960,12 млн рублей, в том числе на 2019 год - до 320,04 млн рублей, на 2020 год - до 640,08 млн рублей. Кроме того, на создание и развитие центров предполагается привлечение внебюджетных средств, объем которых в 2020 году должен составить не менее 5% от размера гранта.

О нацпроекте

Согласно целям нацпроекта "Наука", к концу 2020 года должно быть создано не менее 4 международных математических центров и не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня. К концу 2021 года - не менее 3 научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).