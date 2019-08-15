Российские регионы дополнительно получат 39,2 млрд рублей на дорожную деятельность

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. На дорожную деятельность российские регионы в 2019 году дополнительно получат 39,2 млрд рублей, следует из сообщения Министерства транспорта Российской Федерации.

Из них 34,44 млрд рублей выделены правительством РФ после пересчета и уточнения объемов Федерального дорожного фонда, а 4,76 млрд рублей - средства федерального бюджета, не использованные субъектами в 2018 году.

Два распоряжения о распределении иных межбюджетных трансферов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в российских регионах были приняты 9 августа на заседании правительства РФ. Средства будут направлены в бюджеты субъектов в 2019 году в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы".

Дополнительное финансирование будет направлено на продолжение реконструкции и строительства объектов, реализуемых субъектами с привлечением средств федерального бюджета (12,9 млрд рублей). На проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства пойдут 5,7 млрд рублей. Средства, в частности, направят на строительство Восточного обхода Перми, мостового перехода через Обь в Новосибирске, Восточного выезда из Уфы в Республике Башкирия.

На реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, которые находятся в предаварийном состоянии, направят 3,2 млрд рублей. В первую очередь, Алтайскому краю на четыре мостовых сооружения и один путепровод через железнодорожные пути в Барнауле, Тамбовской области на ремонт двух аварийных мостовых сооружений через реку Ворона и Амурской области на реконструкцию путепровода в городе Свободный, разрушенного в результате ЧС.

Порядка 2,5 млрд рублей направят на восстановительные работы по ликвидации последствий паводков 2017-2018 годов в Кабардино-Балкарской Республике, Забайкальском крае, Новгородской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Волгоградской области, Амурской области, Краснодарском крае.

Порядка 6 млрд рублей направят на точечное решение дорожных проблем в 16 российских субъектах.

Финансирование из неиспользованных в 2018 году средств Федерального дорожного фонда используют для ремонта дорог и оплаты ранее выполненных дорожных работ по ранее заключенным в прошлом году регионами госконтрактам.