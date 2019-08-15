В Новочебоксарске до конца года откроют детский технопарк стоимостью более 100 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 15 августа. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум", на создание которого направили более 107,4 млн рублей, откроется в Новочебоксарске в текущем году. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В новом технопарке, который разместится на базе городского химико-механического техникума, будут обучаться 800 юных новочебоксарцев по шести разным программам научно-технического и естественнонаучного направлений", - сообщили агентству.

По информации пресс-службы, в настоящее время в техникуме идет ремонт помещений для размещения технопарка, в скором времени начнутся поставки оборудования. "Чтобы привлечь как можно больше детей к занятиям по образовательным программам "Кванториума", педагоги будут проводить ознакомительные экскурсии и мастер-классы на базе технопарка, выездные мастер-классы в школах города", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что программа каждого направления технопарка будет делиться на два модуля - базовый курс и долгосрочная программа. Как рассказала директор технопарка Наталья Петрова, на базовом уровне дети знакомятся с выбранным направлением, учатся работать с приборами и оборудованием (hard skills) и работе в команде (soft skills). В рамках долгосрочной программы формируются проектные команды, результаты работы которых презентуют на региональном уровне, а авторов лучших работ направят на всероссийские и международные конкурсы и олимпиады.

Технопарк в Новочебоксарске открывают в рамках национального проекта "Образования" и регионального проекта "Успех каждого ребенка". Планируется, что до 2022 года в Чувашии появится еще три мобильных технопарка. Их создают в республике для обеспечения доступности технического творчества для детей из сельской местности.