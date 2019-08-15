Нацпроекты позволят переобучить более 5 тыс. жителей Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Более 5 тыс. жителей Нижегородской области смогут получить дополнительное профессиональное образование в рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил ТАСС в четверг губернатор региона Глеб Никитин.

"Более 5 тыс. жителей региона получат новые знания с помощью национальных проектов. В настоящее время обучение прошли более 1 тыс. человек. Основная часть работников начнет получать новые знания в сентябре-октябре, в новом учебном году. Благодаря программам обучения люди смогут получить дополнительную квалификацию, а предприятия повысят эффективность", - сказал Никитин.

По словам губернатора, в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" более 3,3 тыс. работников предприятий смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Заинтересованность в повышении квалификации своих сотрудников выразило руководство 18 предприятий Нижегородской области.

Также более 1,8 тыс. жителей Нижегородской области смогут пройти переобучение в рамках национального проекта "Демография". Заявки на обучение сотрудников в рамках этого нацпроекта, по словам Никитина, направили около 60 предприятий региона.

В ближайшие годы в России планируется реализовать 12 национальных проектов для достижения целей, обозначенных в майском указе президента Владимира Путина. Реализация нацпроектов должна в том числе помочь ускорить рост ВВП - в 2020 году ожидается увеличение этого показателя до 2%. В дальнейшем планируется достичь еще большего роста российской экономики: в 2023-2024 годах ВВП должен увеличиваться на 3,3% ежегодно.