На Камчатке на гранты "Агростартапа" в 2019 году направят 17 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Больше 17 млн рублей будет направлено на выделение грантов "Агростартапа" в Камчатском крае до конца 2019 года, сообщила журналистам пресс-служба краевого правительства.

"Агростартап" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". В 2019 году в Камчатском крае на эти цели предусмотрено более 17 млн рублей. Из них около 16 млн руб. выделено из федерального бюджета, порядка 1,5 млн рублей - из бюджета Камчатского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявки на получение гранта "Агростартап" аграрии Камчатского края смогут уже в сентябре. Максимальный размер гранта для крестьянско-фермерских хозяйств составляет 3 млн рублей. При получении гранта до 2 млн рублей заявитель обязан до конца года создать одно постоянное рабочее место, от 2 млн - два рабочих места.

Реализация федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", в рамках которого предоставляются гранты "Агростартап", рассчитана до 2024 года. Она предполагает получение на конкурсной основе гранта на реализацию бизнес-плана в сфере сельского хозяйства.

Заявиться на получение поддержки могут граждане России, проживающие на сельской территории и владеющие личным подсобным хозяйством. Также на грант "Агростартап" могут претендовать предприниматели, объединившиеся в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Им будут доступны субсидии на развитие материально-технической базы.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.