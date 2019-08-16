Мутко: отстающие регионы должны получить допфинансирование из бюджета сверх нацпроектов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специальные программы для развития экономически отстающих регионов России потребуют дополнительных источников финансирования, сообщил ТАСС зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко.

"До конца месяца каждый куратор, министр, закрепленный за тем или иным субъектом, должен с коллегами из других министерств посетить этот субъект, изучить и подготовить предложения. И мы уже в бюджете нового цикла предусмотрим финансирование на реализацию первоочередных мероприятий, начиная со следующего года. Со следующего года каждый субъект, помимо национальных проектов, получит такую поддержку", - сказал он.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Орешкин тогда стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - Курганской области, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев - Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайского края.

Мутко добавил, что в среду, 14 августа в правительстве РФ прошло совещание, посвященное проектам индивидуальных программ для субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического развития. Мутко пояснил, что цель их работы - сократить разрыв уровня социально-экономического развития и доходов населения.

"Вся политика реализации госпрограмм, национальных проектов, эффективного использования ресурсов должны позволить снять ограниченность в развитии регионов. У каждой госпрограммы, нацпроекта есть цель. Скажем, обеспеченность школами. Если она низкая, приоритет идет туда. Но учитывая, что программы имеют пятилетний цикл и они рассчитаны на всю страну, снятие ограничения в развитии займет какое-то время, [поэтому] принято решение: самые низкоразвитые, имеющие большие проблемы в социально-экономическом развитии 10 субъектов - сделать им отдельную программу поддержки. Скорее всего по каждому этому субъекту будет выпущено распоряжение правительства РФ, которое определит перечень мер социально-экономической поддержки этих регионов и решение наиболее острых вопросов, может четырех-пяти", - отметил вице-премьер.