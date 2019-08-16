Показатель смертности в Карелии снизился впервые за три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Впервые за три года в Карелии упал коэффициент смертности. Об этом в пятницу пресс-центре ТАСС Петербурга сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



"Если за аналогичный период (первые шесть месяцев - прим. ТАСС) 2018 года показатель смертности у нас был 15,3 промилле, то за этот же период 2019 года показатель составил 14,5 промилле. Это на 5,1% меньше. Мы рассматривали аналогичный период работы за три года, и у нас таких сдвигов не было.", - рассказал Охлопков на пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта "Здравоохранение" на северо-западе страны.



Михаил Охлопков также отметил, что раньше была тенденция к увеличению смертности.



Одной из причин смены тенденции он назвал пересмотр маршрутизации пациентов в регионе, которую произвели в рамках федеральных проектов по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сейчас в Карелии создаются дополнительные центры сердечно-сосудистых отделений и центры амбулаторной онкологической помощи на базе межрайонных больниц. Таких подход позволяет специалистам разных областей комплексно подходить к лечению пациента.



"Это обеспечивает нам экономию ресурсов. Иногда врачам бывает трудно определиться с диагнозом, а элемент сочетания тех или иных патологий у больного - опухолевый процесс в сопровождении сердечно-сосудистой патологии - никто не отменял. Такая интеграция в одном межрайонном центре позволит сделать хорошую маршрутизацию", - подытожил Охлопков.