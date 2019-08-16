Кабмин определил компании, которые будут обеспечивать связью соцобъекты в РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ назначило "Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью РФ в 2019-2020 годах закупок услуг по подключению соцобъектов во всех регионах, за исключением Крыма и Севастополя. В этих субъектах исполнителем выбран оператор "Миранда-медиа", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

Согласно распоряжению, для обеспечения связью соцобъектов в регионах будет использоваться инфраструктура ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны). Объекты РТРС предполагается подключить к сети связи общего пользования с помощью оптоволоконных линий, в частности для пропуска телевизионного и технологического трафика.

Документом закреплен перечень социально-значимых объектов, к которым отнесены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти, органы местного самоуправления, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск нацгвардии, в которых в том числе проходят службу лица, имеющие спецзвания полиции.

В документе отмечается, что дополнительным условием по таким госконтрактам должно быть преимущественное использование российского телеком-оборудования. При отсутствии такого оборудования, и если исполнитель не в состоянии обеспечить его наличие в достаточном количестве, исполнители вправе использовать иное оборудование по соглашению с госзаказчиком.

Распоряжением определено, что 31 декабря 2020 года является предельным сроком, на который заключаются контракты. Единственные исполнители госзаказа могут использовать субподрядчиков для выполнения заказа, при этом 10% совокупного стоимостного объема должны быть выполнены лично единственными исполнителями.

Ранее президент РФ Владимир Путин для реализации национального проекта "Цифровая экономика" также поручил правительству до 1 сентября 2019 года определить правила недискриминационного доступа операторов к создаваемой при участии РТРС инфраструктуре для подключения к сети связи общего пользования.

О нацпроекте

Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" до 2024 года планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.