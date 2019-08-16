Рекультивация работавшего 25 лет полигона ТБО стартовала в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Рекультивация полигона ТБО, функционировавшего 25 лет, стартовала в Чудовском районе Новгородской области. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Экология", они повысят экологическую безопасность территории, где живут около 15 тысяч человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Рекультивация свалки ТБО в урочище "Исаков хутор" вблизи деревни Тушино Чудовского района стартовала, на площадку привезли технику. В этом году подрядчик создаст защитный экрана полигона и дренажной системы по периметру", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе новгородского правительства ТАСС также уточнили, что проект по рекультивации этого полигона рассчитан на три года, объем финансирования работ - более 30 млн рублей. На следующем этапе - в 2020 году - на загрязненную территорию полигона площадью почти семь гектаров привезут грунт, высадят траву и кустарники. Все работы идут в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Как ТАСС сообщал ранее, свалка ТБО в урочище "Исаков хутор" около деревни Тушино Чудовского района была рассчитана на 25 лет. Последние четыре года она закрыта, однако на ее территории неоднократно возникали пожары.