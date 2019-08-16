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Главный архитектор Чувашии будет утверждать заявки по нацпроекту "Комфортная среда"

Он будет принимать на рассмотрение проекты от муниципальных образований с 1 октября по 1 ноября 2019 года

ЧЕБОКСАРЫ, 16 августа. /ТАСС/. Предложения по развитию населенных пунктов Чувашии в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда") будут проходить экспертизу главного архитектора республики. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона.

"Теперь проекты будут проходить не только государственную экспертизу, но и экспертизу проектных решений главного архитектора республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный архитектор Чувашии будет принимать на рассмотрение проекты от муниципальных образований с 1 октября по 1 ноября 2019 года.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Он состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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