Центры цифрового и гуманитарного образования до конца года откроют в 83 школах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются до конца 2019 года в 83 школах Чечни в рамках нацпроекта "Образование", говорится в сообщении пресс-службы Минобразования республики.

"В 2019 году в 83 школах Чеченской Республики в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" откроются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В министерстве состоялось совещание с директорами школ, которые участвуют в этом федеральном проекте", - говорится в сообщении.

Как сообщается все 83 центра будут открыты и начнут свою работу в один день.

"На совещании особое внимание было уделено обсуждению вопроса об оформлении интерьеров центров в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность. Единым днем открытия центров "Точка роста" в школах Чеченской Республики обозначено 20 сентября", - уточняют в ведомстве.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.