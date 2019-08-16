{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Центры цифрового и гуманитарного образования до конца года откроют в 83 школах Чечни

Планируется, что центры начнут работать 20 сентября

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются до конца 2019 года в 83 школах Чечни в рамках нацпроекта "Образование", говорится в сообщении пресс-службы Минобразования республики.

"В 2019 году в 83 школах Чеченской Республики в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" откроются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В министерстве состоялось совещание с директорами школ, которые участвуют в этом федеральном проекте", - говорится в сообщении.

Как сообщается все 83 центра будут открыты и начнут свою работу в один день.

"На совещании особое внимание было уделено обсуждению вопроса об оформлении интерьеров центров в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям, в которых осуществляется образовательная деятельность. Единым днем открытия центров "Точка роста" в школах Чеченской Республики обозначено 20 сентября", - уточняют в ведомстве.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСКФОЧечня
Северный Кавказ
Дагестан будет участвовать более чем в половине подразделов нацпроекта "Экология"
В этом году регион участвует в четырех из 11 федеральных проектов, в 2020 году начнет реализацию еще двух
Читать полностью