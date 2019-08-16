Минздрав предлагает начальникам обсуждать с работниками меры по снижению стресса на работе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Работодателям предлагается создавать для своих сотрудников комнаты психоэмоциональной разгрузки для повышения производительности труда и снижения стрессовой нагрузки, а также обсуждать с самими сотрудниками, как можно улучшить условия труда и снизить уровень стресса. Соответствующие рекомендации приводятся в корпоративных модельных программах "Укрепление здоровья работающих", разработанных Минздравом, с которыми ознакомился портал "Будущее России. Национальные проекты".

"Утомляемость работников на рабочем месте приводит к уменьшению производительности труда, уменьшению когнитивных функций работников, повышению восприимчивости к стрессу, росту числа ошибок (риск аварий, травм на рабочем месте)", - говорится в соответствующем разделе.

Для профилактики работодателям предлагается создавать на рабочих местах комнаты психоэмоциональной разгрузки, в которых можно разместить оборудование для музыкальной терапии, ультрафиолетовые и ароматические лампы, капсулы сна, массажные кресла, плакаты и листовки с комплексами упражнений.

В программе Минздрава также рекомендуется проводить на рабочих местах обсуждение с руководством мер по созданию благоприятной психоэмоциональной обстановки. "Наиболее важными темами для обсуждения являются: уровень рабочей нагрузки, возможность влияния на рабочий процесс, создание условий для взаимоподдержки, оптимальный режим труда и отдыха, создание благоприятного внутреннего климата", - уточняется в документе.

Отсутствие стресса

Предлагается организовывать семинары по психологическому благополучию в трудовых коллективах, регулярно устраивать психологическое тестирование и оценку психосоциальных факторов на рабочем месте для мониторинга стресса. В документе также рассказано, как для обеспечения высокого уровня вовлечения работников в программы здорового образа жизни на рабочем месте проводить информационные кампании в организациях.

Чтобы повысить устойчивость к стрессу, содействовать формированию навыков управления психоэмоциональными рисками и навыков повышения производительности труда, разработчики документа предлагают формировать в рабочих коллективах институт лидерства в области здорового образа жизни и психологического благополучия. "Не менее четырех образовательных мероприятий в год. Обучение работников и линейных руководителей в формате 30-40 минутных образовательных сессий. Однократное обучение лидеров психологического благополучия в объеме 72 часов", - отмечается в документе.

Индикаторами результативности проведенных мероприятий является повышение удовлетворенности работой, увеличение продуктивности, а также снижение "текучести" персонала.

Создание нормативных и правовых документов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамка федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.