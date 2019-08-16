Власти Татарстана подадут заявку на показ местного контента в виртуальных концертных залах

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Татарстана подаст заявку на размещение национального контента на портале "Культура России" для его дальнейшей трансляции в открываемых в республике виртуальных концертных залах. Об этом в пятницу ТАСС сообщила первый замминистра культуры республики Юлия Адгамова.

"Мы сейчас подаем заявку, чтобы еще увеличить присутствие нашего национального контента на этом портале и его же потом последующую трансляцию в те учреждения, где будет установлен виртуальный концертный зал", - сказала Адгамова, уточнив, что записи выступлений Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан уже предусмотрены на портале.

Речь идет о концертах музыкальных коллективов Татарстана в записи, уточнила она. По словам Адгамовой, это станет еще одной возможностью сделать культуру доступнее.

В мае 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что восемь регионов России, в том числе Татарстан, справляются со всеми задачами по реализации нацпроекта "Культура".

"Здесь мы получились одним из первых регионов, которые сделали региональные паспорта [национального проекта]. Это еще в прошлом году, в 2018 году было, и наши паспорта были взяты за модельные, скажем так, паспорта, потому что мы там четко прописали индикаторы и четко прописали мероприятия. И поэтому Владимиром Ростиславовичем это было отмечено", - сказала Адгамова, комментируя высказывание Мединского.

О виртуальных концертных залах

Виртуальные концертные залы позволят жителям в удаленных от культурных центров местах смотреть видеозаписи или онлайн-трансляции знаковых федеральных и региональных концертов и других культурных мероприятий. До 2024 года в России планируется создать 500 виртуальных концертных залов.

По данным пресс-службы Министерства культуры Татарстана, виртуальные концертные залы откроются в Спасском, Арском, Бавлинском, Елабужском и Мамадышском муниципальных районах. Их будут создавать на базе библиотек, музея и детской музыкальной школы. Всего до конца августа 2019 года в Татарстане заработают пять виртуальных концертных залов.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).