На развитие фермерства в Алтайском крае до 2024 года направят 500 млн рублей

БАРНАУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Фермеры Алтайского края получат до 2024 года господдержку на сумму 500 млн рублей по проекту "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Об этом сообщил журналистам в субботу на открытии фестиваля фермерской еды "Свое" губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Есть федеральный проект по созданию условий для развития фермерства и сельхозкооперации, мы в нем участвуем. По нему, по предварительным данным, 500 млн рублей до 2024 года будет выделено. Реализацией положений этого проекта мы занимаемся вместе с Минсельхозом РФ", - сказал Томенко.

Он отметил важность вклада фермеров региона в повышение уровня экспорта сельхозпродукции. "Мы должны почти в 2,5 раза увеличить объемы экспортируемой сельскохозяйственной продукции, и здесь их вклад будет тоже высок вместе с другими хозяйствами", - сказал Томенко.

Губернатор региона напомнил, что более трети объема продукции производится в Алтайском крае именно в фермерских, в личных подсобных хозяйствах. "Они включены в перечень лиц, которые могут получать господдержку наравне со всеми остальными сельхозтоваропроизводителями, существуют также особые, специальные меры поддержки, - сообщил Томенко. - За последние восемь лет более 300 фермерских хозяйств у нас получили господдержку на общую сумму около 1 млрд рублей. И мы и дальше собираемся развивать эти меры поддержки, также будем продолжать работу по продвижению на рынки сбыта нашей продукции - не только в тех регионах, где наши фермеры работают, но и за пределы края, страны".

Фестиваль фермерской еды "Свое" ежегодно проводится в разных регионах страны, он нацелен на популяризацию и продвижение отечественной экологически чистой, качественной продукции. В год 30-летия фермерства в России мероприятие было решено провести в Алтайском крае: в течение двух ближайших дней в Барнауле можно будет увидеть, попробовать и приобрести продукцию нескольких десятков местных фермерств. Кроме ярмарки предусмотрена широкая деловая программа, для сельхозтоваропроизводителей будут представлены практики в сфере менеджмента и маркетинга, пройдут круглые столы с участием специалистов Россельхозбанка и краевого Минсельхоза.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.