Вертолетные площадки для санавиации создадут во всех районах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 августа. /ТАСС/. Площадки для вертолетов санавиации оборудуют в каждом районе Северной Осетии. Располагаться они будут возле лечебных учреждений, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

Стратегию развития санитарной авиации приняли в Северной Осетии в июне 2019 года. Работа по развитию санавиации идет в рамках в рамках нацпроекта "Здравоохранение", первый медицинский вертолет "Ансат" начал вылеты в республике в августе 2019 года.

"Планируем это (оборудование вертолетных площадок - прим. ТАСС) в каждом районе, в лечебных учреждениях. Эти площадки нужны также для крупных центров, куда осуществляется эвакуация. Большую часть медицинского состава для вылетов мы уже подготовили, осталось подготовить еще несколько человек", - сказал он.

Площадки предназначены для приземления вертолета и последующей транспортировки пациентов со сложными травмами и диагнозами из районных лечебных учреждений в республиканские медицинские центры. "В случае ДТП или какого-либо происшествия вертолет может приземляться в непосредственной близости от места - на поле, либо дороге. Это очень хороший маневренный вертолет, достаточно легкий, пилоты на нем работают профессиональные, высококлассные специалисты", - пояснил министр.

С начала августа вертолет санавиации совершил несколько вылетов в республике. Первыми пациентами стала семья из Пермского края, попавшая в ДТП. Затем транспортировка понадобилась пациентке, которая была госпитализирована с переломом бедра в одном из отдаленных районов Северной Осетии.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.