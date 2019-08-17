Первую в Сибири скоростную магистраль открыли в Кузбассе после 14 лет строительства

КЕМЕРОВО, 17 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение запущено на первой в Сибири скоростной магистрали, которая связывает прямым путем северные и южные города Кузбасса - от Кемерова до Новокузнецка. Она проложена в обход мелких населенных пунктов и позволяет значительно сократить время в пути, сообщил журналистам в субботу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на церемонии открытия автобана.

"Мы проверили первую часть - скоростную магистраль, она на оценку "отлично". Теперь мы проверим вторую часть - дорогу первой категории, мы делаем ее капительный ремонт. Две трети сделаем в этом году, и останется еще одна часть на следующий год <…> Эта дорога сократит существенно расстояние, уменьшит расходы на перевозку, серьезно повлияет на экологию, но это только первый шаг, потому что в такое состояние мы должны привести все дороги Кузбасса", - сказал Цивилев.

Строительство автобана с разрешенной скоростью движения до 130 км/час между Кемерово и Новокузнецком началось в 2005 году. Сначала в эксплуатацию был введен участок в 50 км, в субботу дорожники в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" открыли движение по последнему отрезку от села Чусовитино до поселка Демьяновка протяженностью 17,6 км, на что в июле прошлого года из резервного фонда правительства РФ для Кемеровской области было выделено дополнительное финансирование в 1 млрд рублей.

Открытие движения по скоростной магистрали позволило сократить время в пути от Кемерово до Ленинск-Кузнецкого до 30 минут. По старой дороге время в пути составляло около 1,5 часов.

Дорога Кузбасса

Кузбасский автобан является основной частью главной транспортной артерии региона, проходящей через всю Кемеровскую область с севера на юг до города Междуреченска. Как сообщили ТАСС в региональном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, общая протяженность трассы составляет 510 км.

"В зоне ее влияния находятся 85% населения и основной промышленный потенциал Кемеровской области. Здесь аккумулируются и распределяются основные транспортные потоки не только Кузбасса, но и всей Западной Сибири. Эта дорога является одним из основных связующих звеньев в сети региональных транспортных коридоров, способствует пропуску транспортных потоков в Новосибирскую область, Алтайский край, республику Алтай, Казахстан, Монголию, Китай с нового автодорожного направления "Алтай-Кузбасс" и обеспечивает выход на федеральную трассу М-53 "Байкал" с южных территорий области", - сказали ТАСС в департаменте.

На юге Кемеровской области также находится и популярный сибирский горнолыжный курорт Шерегеш, добраться до которого по скоростной магистрали будет быстрее и безопаснее. "Для экономики региона открытие дороги имеет большое значение. Транспортная доступность позволит увеличить скорость доставки товаров и уменьшить расходы на топливо. Эксперты подчеркивают, сокращение трафика движения на час позволит сэкономить порядка 10% себестоимости товаров и услуг", - пояснила пресс-служба регионального правительства.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.