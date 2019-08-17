Первый виртуальный концертный зал откроют в Дербенте по нацпроекту "Культура" в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал появится осенью в дагестанском городе Дербент благодаря национальному проекту "Культура", сообщила ТАСС в субботу министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"До конца этого года в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" на базе государственного Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского в Дербенте будет создан первый в городе виртуальный концертный зал, который будет оснащен современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом. Открытие его планируется, ориентировочно, в октябре-ноябре", - сказала Бутаева.

По ее словам, реализация в республике проекта "Цифровая культура", задачей которого является обеспечение доступности культурных благ для жителей малых городов региона, будет способствовать созданию новых культурных продуктов.

"И этот виртуальный концертный зал позволит жителям Дербента в онлайн-режиме стать зрителями знаковых федеральных культурных мероприятий", - отметила глава министерства.

Первый в Дагестане виртуальный концертный зал в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" появился в конце июня в Русском государственном драмтеатре им. М. Горького в Махачкале. На первом концерте в онлайн-режиме гала-концерт XVI Международного конкурса им. Чайковского послушали более ста человек.

В рамках нацпроекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах. Согласно паспорту нацпроекта, в рамках федерального проекта "Культурная среда" уже к 1 декабря 2019 года в России должно быть создано 80 таких залов. Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.