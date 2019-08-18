Республиканская клиническая больница Северной Осетии получит томограф в рамках нацпроекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Больницы Северной Осетии получат в рамках национального проекта "Здравоохранение" современное оборудование. В частности, в ближайшее время в республиканскую клиническую больницу поступит новый томограф, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Тамерлан Гогичаев.

"Такого уровня томографов в республике нет, он позволит проводить МРТ и КТ. В том числе появится возможность проводить МРТ людям с большой массой тела. К сожалению, таких аппаратов в республике нет, и это неудовлетворение медицинского спроса", - сказал он.

Ожидается, что томограф будет поставлен в больницу в конце августа-начале сентября, сейчас идет подготовка помещений, где он будет установлен. Кроме того, новый томограф получит республиканский онкологический диспансер. Еще четыре учреждения получат новые рентгенографы - в начале сентября они поступят в детские поликлиники Владикавказа, Моздока и Правобережного района.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.