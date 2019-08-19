Счетная палата рассказала о рисках при реализации нацпроекта "Образование" в регионах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Счетная палата (СП) РФ обозначила риски при реализации национального проекта "Образование", среди которых, в частности, отсутствие согласованных перечней оборудования, необходимого для выполнения мероприятий по ряду входящих в нацпроект федеральных проектов. Об этом говорится в оперативном анализе исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2019 года, подготовленном палатой.

"Согласно представленному отчету Минпросвещения России, выявлены риски непроведения мероприятий по заключению соглашений (контрактов) по реализации федеральных проектов и национального проекта на региональном уровне, а также риски необеспечения своевременного расходования средств", - указано в документе.

К таким рискам, по мнению ведомства, относятся "сложность при заключении госконтрактов в связи с отсутствием согласованных Минпросвещения России и ведомственным проектным офисом перечней оборудования в рамках реализации ряда мероприятий нацпроекта, отсутствие распределения средств, направленных на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности, а также сложность и длительность процедур, предусмотренных законодательством по контрактной системе".

Наряду с этим СП РФ обращает внимание на низкий уровень исполнения расходов на реализацию мероприятий по трем из 10 федеральных проектов, входящих в национальный проект "Образование": "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Поддержка семей, имеющих детей". В СП РФ считают, что такая ситуация может быть связана с "неперечислением межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ". Вместе с тем Счетная палата напоминает, что, по данным "отчета министерства, соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидий заключены в феврале текущего года в полном объеме".