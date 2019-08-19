СП выявила нарушения Росавтодором сроков при заключении соглашений по нацпроекту

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Росавтодор заключил соглашения с 15 субъектами РФ о выделении средств на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с нарушением сроков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Счетной палаты РФ.

"С нарушением сроков, установленных постановлением Правительства Российской Федерации..., Росавтодором в мае - июне 2019 года заключены соглашения с 15 субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на сумму 5 млрд рублей", - говорится в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за первое полугодие 2019 года, распространенной ведомством.

В Счетной палате пояснили, что распоряжение правительства было принято 29 марта 2019 года, а соглашения должны были быть заключены не позднее 20 рабочих дней со дня его принятия, то есть до 29 апреля 2019 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.

Другие нарушения

В СП также выяснили, что Росавтодор в I полугодии 2019 года не предоставил Самарской области 2 млрд рублей на реализацию проекта "Европа - Западный Китай", хотя правила распределения этих средств ранее были утверждены.

"Не осуществлялось финансирование по ряду межбюджетных трансфертов, по которым утверждены правила их предоставления и распределения <…> Росавтодором - на предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях развития инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай", - говорится в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за первое полугодие 2019 года. В документе указано, что речь идет о 2 млрд рублей, которые должны были быть распределены в соответствии с распоряжением о распределении межбюджетных трансфертов Самарской области, подписанным в апреле 2019 года.

В августе газета "Коммерсантъ" писала, что два федеральных проекта, которые входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, могут быть приостановлены до принятия решения об эффективности и целесообразности их реализации. В частности, речь шла о строительстве коридора "Европа - Западный Китай" и проекте "Высокоскоростное железнодорожное сообщение", оцененных в рамках плана в 1,3 трлн рублей. При этом со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова издание поясняло, что правительство не отказывается от проектов - необходимо их уточнение.

Строительство дорожной инфраструктуры для развития коридора "Европа - Западный Китай" включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Общий объем предусмотренных средств - 655,1 млрд рублей, из которых 390,4 млрд рублей - бюджетные средства. Два основных проекта - строительство 729 км скоростной автотрассы Москва - Казань и 70 км автообхода Тольятти с мостом через Волгу.