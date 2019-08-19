Минприроды предложило довести норму переработки упаковки до 100%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Участники межведомственной рабочей группы Министерства природных ресурсов и экологии РФ предложили увеличить до 100% норматив переработки отходов от использованных товаров (тара и упаковка), довести объем собираемого в этом случае экологического сбора предположительно до 136 млрд рублей в год и направить эти средства на реализацию задач национального проекта "Экология" в части обращения с коммунальным мусором. При этом потребительские цены могут вырасти на 0,25-1,5%, следует из доклада Минприроды по результатам деятельности группы, который есть в распоряжении ТАСС.

В июне 2019 года стало известно, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил создать при Минприроды РФ межведомственную рабочую группу, которая займется "донастройкой" института расширенной ответственности производителя (РОП) и экологического сбора. РОП подразумевает, что производитель товаров, производимых или экспортируемых в РФ, должен сам переработать часть своей упаковки, вышедшей из употребления, (согласно нормативу на текущий год), поручить это специализированной компании или заплатить за нее государству экологический сбор. Институт был внедрен для повышения доли перерабатываемого в России коммунального мусора. Участники рынка выражали мнение, что сейчас РОП в России представляет собой атавизм, поскольку норматив и ставка сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов, и до 30 мая 2019 года не было ответственности за нарушения принципов РОП.

"Экспертным сообществом в рамках деятельности Рабочей группы высказано мнение о необходимости увеличения норматива утилизации по всем группам ОИТ до 100%, что, по экспертной оценке, приведет к следующим результатам: позволит преодолеть дефицит сырья для полной загрузки перерабатывающих мощностей российских утилизаторов, <…> увеличить собираемость экологического сбора до 136 млрд рублей (основано на данных Росстата по объемам производства продукции без упаковки) и обеспечить эффективную государственную поддержку утилизации отходов использованных товаров, может повлечь увеличение цены продукции в пределах 0,25-1,5%, если производители и импортеры увеличат цены пропорционально возросшим расходам на экологический сбор", - говорится в документе.

При этом прямых предпосылок для роста цен нет, считают авторы доклада.

Кроме того, участники рабочей группы предложили исключить один из трех вариантов реализации РОП - за счет договоров с третьими лицами. В документе поясняется, что эту опцию зачастую используют, чтобы просто купить бумагу, которая позволит избежать уплаты экосбора. При этом недобросовестные компании устанавливают стоимость договора на переработку использованной тары ниже, чем ставки экосбора, и за счет этого сокращают свои издержки.

Отдать все деньги РЭО

Нормативы утилизации (переработки) в РФ, например, на тару из гофрокартона в 2019 году составляет 35% (в 2020 году вырастет до 45%), на бумажную упаковку - 15% (20% в 2020 году), на полимерную упаковку - 15% (20% в 2020 году). То есть, если производитель газировки выпустил на рынок России 20 тыс. бутылок в 2019 году, то он должен будет самостоятельно переработать, отдать на утилизацию или заплатить экосбор только за 15% этого объема. Причем, ставка сбора из расчета за 1 т для тары из гофрокартона составляет почти 2,4 тыс. рублей, для бумажных пакетов - около 2,4 тыс. рублей, для полимеров - 3,8 тыс. рублей.

В докладе Минприроды говорится, что у Росприроднадзора нет достаточного доступа к данным о производителях и импортерах товаров, чтобы администрирование РОП было эффективным. К тому же ставки экосбора следует пересчитать, исходя из необходимых затрат на сбор, накопление, транспортировку и утилизацию отходов от различных групп товаров. Также участники рабочей группы предложили требовать оплаты сбора в момент производства или импорта товара и упаковки, а не в год, последующий за отчетным, как это определено сейчас. Среди прочего в докладе министерства есть инициатива создать утилизационный фонд, который будет пополняться за счет экосбора, расходоваться на переработку отходов использованных товаров и управляться Российским экологическим оператором. Эту идею ранее озвучивал глава рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Анализ практики реализации РОП свидетельствует о том, что действующий механизм не эффективен, а основные цели, которые ставились перед институтом "расширенной ответственности производителя", не достигнуты", - обосновываются в докладе ведомства предложенные изменения. Так, в 2016 году было уплачено 1,334 млрд рублей экосбора, в 2017 году - почти 2,6 млрд рублей, в 2018 году - 2,2 млрд рублей. По данным Росприроднадзора, в 2016 году отчетность по выполнению РОП представили около 10,2 тыс. производителей и импортеров товаров, в 2017 году - 13 тыс., в 2018 году - 12,8 тыс.

Запрос ТАСС, направленный в Минприроды РФ по инициативам рабочей группы реформирования системы РОП 1 августа, оставлен без ответа. Между тем из документа следует, что доклад и "дорожная карта" по проработке содержащихся в нем инициатив направлены в федеральные органы исполнительной власти.