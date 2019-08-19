Европейское химическое агентство стало принимать результаты исследований лаборатории из РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Европейское химическое агентство признало результаты неклинического исследования, которое проводила лаборатория биологических испытаний филиала Института биоорганической химии Российской академии наук (ФИБХ РАН). Возможность использовать отчеты, полученные ФИБХ РАН, позволит компаниям РФ активнее регистрировать свои продукты на международном рынке, сообщила в понедельник пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

"Европейское химическое агентство признало результаты неклинического исследования, которое проводила лаборатория биологических испытаний ФИБХ РАН, входящая в Центр компетенций Национальной технологической инициативы ИБХ РАН. <> Подобные исследования не всегда доступны для отечественных производителей по причине их высокой стоимости. Возможность использовать отчеты неклинических исследований, полученных ФИБХ РАН, позволит российским компаниям активнее регистрировать свои продукты на международном рынке", - говорится в сообщении РВК, которая выступает оператором центров компетенций НТИ.

Суть исследования

Специалисты Лаборатории биологических испытаний ФИБХ РАН выполнили исследования о репродуктивной токсичности вещества, которое производит компания Synthopol Chemie (Германия), специализирующаяся на разработке и производстве синтетических смол для лакокрасочной отрасли и пластмасс.

Подобное исследование проводят в настоящее время лаборатории GLP (Good Laboratory Practice - надлежащая лабораторная практика). GLP - международный стандарт проведения неклинических лабораторных исследований безопасности для человека и окружающей среды пестицидов, косметической продукции, лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения, пищевых и кормовых добавок, а также химических веществ промышленного назначения.

Спектр исследований GLP-лаборатории составляет 30% от общего числа методов исследований, применяемых при проведении неклинических (доклинических) лабораторных исследований в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Наличие международного признания соответствия принципам GLP позволяет лаборатории экспортировать высокотехнологические услуги - неклинические исследования для зарубежных заказчиков.

НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

О нацпроекте

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В РФ должны быть созданы привлекательные условия для российских и зарубежных ученых, а также для молодых перспективных исследователей; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.