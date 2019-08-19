Регионы получат финансирование за внедрение элементов стандарта застройки территорий

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Элементы стандарта комплексного развития территорий начнут внедрять через программу по финансовому стимулированию жилищного строительства в регионах. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко после заседания проектного комитета по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Думаю, сначала будет стимулирующий фактор. Мы этот стандарт начнем внедрять через программу "Стимул". Предложим регионам использовать этот стандарт через финансовую поддержку. А потом уже со временем некоторые элементы планируем сделать обязательными", - сказал вице-премьер.

По словам Мутко, стандарт прежде всего коснется среды - наличия обеспеченности социальной инфраструктурой, а также подходов благоустройства территорий. Также стандарт затронет требования по сдаче жилья в определенной отделке.

Ранее сообщалось, что Минстрой подготовит постановление правительства о стандарте застройки территорий. Задача подготовки документа - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Помимо Минстроя РФ разработкой стандарта занимаются ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".

О программе "Стимул"

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"), на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на пять лет. До появления нацпроекта на федеральном уровне существовала подпрограмма "Стимул", которая входит в федеральную целевую программу "Жилище". Она затрагивала только социальную и дорожную инфраструктуру, однако позже в нее вошла и коммунальная инфраструктура. Совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.