Мурманские власти рассчитывают на увеличение финансирования на 40% проекта городской среды

ТАСС, 19 августа. Власти Мурманской области рассчитывают получить из федерального бюджета в 2020 году дополнительные средства на создание комфортной городской среды. Рост финансирования может составить 40% по сравнению с текущими показателями, написал в понедельник врио губернатора региона Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

"На комитете по нацпроекту "Жилье и городская среда" сегодня [рассматривалось] мое предложение ввести повышающий коэффициент 1,4 для регионов Арктики и Крайнего Севера при распределении федеральной субсидии на городскую среду и стройку. И вице-премьер Виталий Мутко его поддержал, дав поручение разработать механизм его внедрения. Уже в следующем году наша область может получить на 40% больше средств на городскую среду", - написал Чибис.

Он отметил, что на Севере строительство и благоустройство городов обходится дороже, чем в других регионах. "Из-за короткого строительного сезона, полярных коэффициентов, трудной логистики и более сложных технологий, поэтому нам будут выделять больше денег, чем регионам с более комфортным климатом - и это справедливо", - подчеркнул Чибис.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.