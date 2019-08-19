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Арктика сегодня

Мурманские власти рассчитывают на увеличение финансирования на 40% проекта городской среды

Глава региона Андрей Чибис отметил, что на Севере строительство и благоустройство городов обходится дороже

ТАСС, 19 августа. Власти Мурманской области рассчитывают получить из федерального бюджета в 2020 году дополнительные средства на создание комфортной городской среды. Рост финансирования может составить 40% по сравнению с текущими показателями, написал в понедельник врио губернатора региона Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

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Мурманская область получит больше денег на городскую среду ⠀ На Севере строительство и благоустройство дороже - из-за короткого строительного сезона, полярных коэффициентов, трудной логистики и более сложных технологий, поэтому нам будут выделять больше денег, чем регионам с более комфортным климатом - и это справедливо. ⠀ На комитете по нацпроекту «Жилье и Городская среда» сегодня мое предложение ввести повышающий коэффициент 1,4 для регионов Арктики и Крайнего Севера при распределении федеральной субсидии на городскую среду и стройку - и вице-премьер Виталий Мутко его поддержал, дав поручение разработать механизм его внедрения. ⠀ Уже в следующем году наша область может получить на 40% больше средств на городскую среду. ⠀ Вторая хорошая новость - вице-премьер поддержал инициативу нашей области о том, чтобы дать возможность новым строительным проектам получить господдержку на коммунальные сети в рамках нацпроекта. ⠀ Сейчас, претендуя на господдержку, нужно обязательно приложить документы о реализации проекта, то есть, инвестор должен рисковать, начиная работы ещё до того, как получил решение государства о поддержке. ⠀ У нас очень сложные грунты и сети занимают весомую часть стоимости проекта, и такое изменение способно дать серьёзный толчок развитию строительства. ⠀ И третий важный момент - отмена решения о проведении конкурсов на Благоустройство малых городов и социальную и инженерную инфраструктуру в рамках проекта «Жилье» сразу на три года. Для нас это решение было бы критически неправильным - участие в конкурсе требует подготовки проектов, что раньше не было сделано, а сделать это за 4 месяца невозможно, так что мы бы выглядели очень бледно, по сути, лишаясь возможности получить федеральные деньги сразу на три года. Спасибо Виталию Леонтьевичу за поддержку! Очень важно, что нас слышат ⠀ #НаСевереЖить #Мурманскаяобласть #нашипобеды

Публикация от Andrey Chibis (@chibis.andrey)

"На комитете по нацпроекту "Жилье и городская среда" сегодня [рассматривалось] мое предложение ввести повышающий коэффициент 1,4 для регионов Арктики и Крайнего Севера при распределении федеральной субсидии на городскую среду и стройку. И вице-премьер Виталий Мутко его поддержал, дав поручение разработать механизм его внедрения. Уже в следующем году наша область может получить на 40% больше средств на городскую среду", - написал Чибис.

Он отметил, что на Севере строительство и благоустройство городов обходится дороже, чем в других регионах. "Из-за короткого строительного сезона, полярных коэффициентов, трудной логистики и более сложных технологий, поэтому нам будут выделять больше денег, чем регионам с более комфортным климатом - и это справедливо", - подчеркнул Чибис.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

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Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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