Новый кабинет окулиста во Владивостоке сможет выявлять близорукость у грудничков

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Современный офтальмологический кабинет, способный проводить бесконтактную высокоточную диагностику зрения и выявлять заболевания у детей младше трех лет, появился в детской поликлинике №6 Владивостока в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморья.

"Ранее нарушения работы глаз в поликлиниках города впервые выявлялись только при плановом осмотре детей в три года. Новое оснащение кабинета позволяет проводить раннюю диагностику и выявлять заболевания на самом ранней стадии. Уникальность полученного оборудования заключается в том, что оно дает возможность бесконтактным методом дистанционно провести обследование даже у самых маленьких пациентов", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС главный врач поликлиники Инна Зеленкова, такое оборудование ранее было доступно только в специализированных клиниках. Теперь же врачи в первичном звене могут не направлять детей в другие медучреждения, а проводить все обследования на месте. В зону охвата поликлиники попадает 14 тыс. детей.

"Появление этого авторефрактометра (аппарата для диагностики зрения) у нас дало возможность обнаружить возможное заболевание у детей до года, когда еще серьезных нарушений зрения не произошло", - сказала Зеленкова.

В этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям региону выделено более 309 миллионов рублей из федерального бюджета, из которых 154 млн рублей край получит в этом году. Средства направлены на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.