Программа восстановления в России популяции леопардов будет включена в нацпроект

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Минприроды РФ включила программу восстановления популяции переднеазиатских леопардов в нацпроект "Экология", сообщила ТАСС заместитель гендиректора АНО "Центр природы Кавказа" по природоохранной деятельности Наталья Вавилова.

"Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" направлен на то, чтобы в течение ограниченного периода времени, а именно до 2024 года, ускорить решение ключевых вопросов, которые были выбраны в качестве приоритетных. Переднеазиатский леопард вошел в число 11 приоритетных видов этой программы", - сказала Вавилова.

В рамках нацпроекта Министерством природы России разработана инициатива "Бизнес и биоразнообразие" и создана специальная рабочая группа, куда включены представители ведущих российских компаний. Они займутся вопросами сохранения экосистемы.

"На рассмотрение этой группы предложены конкретные мероприятия по каждому редкому виду, которые требуют реализации в течение ближайших пяти лет и получения внебюджетного финансирования. Соответственно, мероприятия по сохранению и восстановлению [популяции] переднеазиатского леопарда также были представлены на рассмотрение этой рабочей группы", - сказала она, отметив, что данные о финансировании проекта уточняются и станут известны осенью.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено. В 2005 году специалистами WWF России и РАН разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, в 2009 года поддержал президент Владимир Путин.

Программа реализуется Минприроды при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа" при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.