В камчатском поселке близ Ключевского вулкана создали этническую поляну

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Поляна коренных малочисленных народов Севера появилась в поселке Ключи на Камчатке за счет нацпроекта по благоустройству населенных пунктов, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"В поселке Ключи Усть-Камчатского района созданы новые общественные территории. Ключевскому поселению в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году выделены 2,3 млн рублей. Часть этих средств была направлена на строительство поляны коренных народов, выполненной в этническом стиле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поляна разместилась около памятного креста в честь одного из первооткрывателей Камчатки Алексея Чирикова. Здесь будут проводить обрядовые праздники коренных народов полуострова. Ожидается, что поляна будет интересна и многочисленным туристам, которых в этот район привлекает знаменитая Ключевская группа вулканов. На въезде в поселок для гостей сооружена смотровая площадка.

По данным краевого правительства, в 2019 году в 22 муниципальных образованиях Камчатки с численностью населения свыше тысячи человек будет благоустроено более 40 дворовых и 27 общественных территорий. На реализацию мероприятий направят 96,4 млн рублей.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.