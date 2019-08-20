До конца сентября власти Татарстана заключат госконтракты на реализацию нацпроектов

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Государственные контракты для реализации национальных проектов в Татарстане будут заключены до конца сентября 2019 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства экономики Татарстана со ссылкой на министра экономики региона Фарида Абдулганиева.



На сегодняшний день власти Республики Татарстан заключили 359 государственных контрактов для реализации нацпроектов, что составляет 80% от всего объема соглашений.



"Оставшиеся работы по проведению торгов и заключению государственных контрактов в части реализации мероприятий региональных проектов будут завершены до конца сентября 2019 года", - сказал Абдулганиев.



Республика Татарстан участвует в 49 нацпроектах, с федеральными ведомствами заключено 48 соглашений о реализации региональных проектов.



В общей сложности на реализацию нацпроектов в регионе за три года будет направлено 53 млрд рублей, в том числе 34,8 млрд рублей из федерального бюджета и 18,2 млрд рублей из бюджета Республики Татарстан. В 2019 году на нацпроекты будет направлено 24,6 млрд рублей, из них 17,5 млрд рублей за счет федерального бюджета и 7,1 млрд рублей за счет бюджета региона.