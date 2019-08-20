Медведев заявил, что компромиссов по качеству строительства школ не должно быть

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Соблюдение требований качества и безопасности при возведении школ должно быть в приоритете, компромиссы по этим вопросам недопустимы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Глава региона сообщил, что часть школ в Твери, предусмотренных по нацпроекту "Образование", уже сданы, как и планировалось, к началу учебного года, однако некоторые будут введены в строй позднее. "Мы не стали идти на компромисс, и, чтобы все было сделано качественно и было принято не с недоделками, а как положено, эти школы будут открыты к Новому году", - сказал Руденя.

"На компромисс идти, как вы сказали, нельзя ни в коем случае в таких вопросах. Это все-таки школы", - подчеркнул Медведев. Он отметил, что вопросы качества строительства и соблюдения норм безопасности школьников "должны быть на первом месте". "Надо следить за этим максимально внимательно", - указал премьер.

Губернатор заверил, что эта тема находится на особом контроле, и он, как и главы муниципальных образований, лично посещает все объекты строительства.

Руденя рассказал также о реализации в Тверской области нацпроекта по созданию комфортной городской среды. Он отметил, что эта работа, как и обустройство дорог, совмещена с подготовкой к отопительному сезону, "чтобы два раза ничего не перекапывать, трубы не перекладывать".

В целом, по словам главы региона, кассовое исполнение нацпроектов в Тверской области в настоящий момент составляет в среднем 27%, при этом основные платежи запланированы на III и IV кварталы. "Успеете все сделать?" - уточнил Медведев. "Да. У нас пока нет опасений по выполнению работ, объемы есть", - ответил Руденя.