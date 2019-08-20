Власти Тверской области планируют к 1 сентября завершить основную часть дорожных работ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассчитывает, что основную часть запланированных на текущий год работ по реконструкции и строительству дорог в области удастся закончить к 1 сентября. Об этом он рассказал во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"У нас уже к 1 сентября должна быть закончена основная асфальтовая укладка дорог и в области, и в городах", - отчитался он.

Премьер поинтересовался итогами работы по реализации нацпроектов в регионе. По словам Рудени, всего в области по 12 национальным проектам реализуется 50 региональных проектов, но наиболее важными и востребованными для региона являются два: "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда".

"По "Безопасным и качественным автодорогам" ведется большая работа, - сообщил губернатор. - Дорожный фонд вырос в три раза и сейчас составляет практически 11 млрд рублей. При планировании реализации этого проекта были учтены все приоритеты. Поэтому мы надеемся, что все основное будет сделано по графику".

Собеседник Медведева рассказал, что большое количество проектов дорожного строительства сосредоточено в самой Твери. При этом в области реализуется несколько проектов, которые должны связать основные города Тверской области: Тверь, Бежецк, Весьегонск. Строятся также дороги Тверь - Торжок - Осташков и Ржев - Осташков.

"Это основные, ключевые артерии, которые больше всего загружены. Плюс мы посмотрели статистику дорожно-транспортных происшествий - эти направления требуют внимания", - уточнил Руденя.

"Из всех мероприятий, которые сейчас проходят, мы сделали приоритетными те, которые необходимо завершить до 1 сентября, чтобы, когда дети пойдут в школу, начнется новый учебный год, на этих территориях работы были завершены, - подчеркнул глава региона. - Это в том числе организация пешеходных переходов, установка дорожных знаков, светофорного регулирования".

Такой подход Медведев похвалил.

"Это очень правильно, - сказал он. - Тем более, что, скажем честно, дороги никогда не были конкурентным преимуществом Тверской области. Их качество всегда оставляло желать лучшего".

По оценке премьера, желание региональных властей решить вопрос дорожного строительства "широким фронтом" с соблюдением фактора сезонности этих работ "абсолютно необходимо".