Новосибирский центр поддержки одаренных детей получит около 400 млн рублей по нацпроекту

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Центр поддержки одаренных детей "Альтаир" в Новосибирске, созданный на базе центра имени Олега Кошевого в сотрудничестве с образовательным фондом "Талант и успех", получит в 2020 году 400 млн рублей, сообщил во вторник журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Мы заявили этот проект на федеральный конкурс, он был поддержан, будет выделено федеральное финансирование. Вместе с участием бюджета Новосибирской области, только в следующем году мы планируем выделить около 400 млн рублей как на обновление материальной базы, так и на выстраивание системы отбора, а также повышения квалификации педагогов, которые будут с этими ребятишками работать", - сказал Травников.

По его словам, "Альтаир" станет распределительным центром, который будет координировать и собирать информацию о перспективных школьниках во всех образовательных учреждениях региона и проводить очные образовательные мероприятия. Все они будут объединены в большую пирамиду, вершиной которой и станет "Альтаир". Для образовательного центра разработана двухлетняя программа развития, в рамках которой выделены такие приоритеты, как наука, искусство, спорт.

Губернатор добавил, что "Альтаир" уже вызывает интерес у школьников из соседних регионов: Кемеровской и Омской областей. Руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева сообщила журналистам, что "Альтаир" может стать окружным центром, куда будут съезжаться талантливые дети со всей Сибири. Кроме того, она отметила, что региональный центр не должен дублировать уже работающие структуры.

В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" Новосибирская область в 2020 году получит федеральное финансирование по итогам конкурсного отбора в размере 323 млн рублей. Общее финансирование на создание РЦ "Альтаир" составляет 399,182 млн рублей. Из них в 2020 году на приобретение оборудования будет израсходовано 304,389 млн рублей (из средств федерального бюджета - 290,92 млн, бюджета Новосибирской области - 13,468 млн).