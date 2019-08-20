В Минздраве считают, что корпоративные программы могут сократить до 30% трудопотерь

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Внедрение программ по сохранению здоровья на рабочем месте позволит снизить нетрудоспособность почти на треть. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Забота о здоровье работника выгодна не только работнику, но и работодателю. Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья позволяет снизить нетрудоспособность от ряда причин, по данным исследований, почти на 30%. В некоторых компаниях даже больше", - говорится в сообщении.

Замминистра также отметил, что программы имеют добровольный характер. "Внедрение корпоративных программ - вопрос исключительно добровольный, решаемый работником и работодателем", - уточнил он.

По словам Салагая, модельные корпоративные программы, разработанные Минздравом России, позволяют решить такие задачи, как снижение влияния факторов риска на здоровье (курение, алкоголь, стресс), снижение уровня абсентеизма (фактическое отсутствие работника при его формальном присутствии), снижение презентеизма (фактическое присутствие работника при его нулевой производительности).

"Например, если мы говорим о табаке, то вероятность презентеизма у курильщика, по данным некоторых исследований, выше на 28%. К слову, низкая физическая активность и нерациональное питание также являются серьезными факторами презентеизма", - пояснил замминистра.

При этом он добавил, что "это не означает отсутствия эффективно работающих курильщиков". Зачастую курение имеет значительный социальный фактор, то есть поход в курилку коллеги используют для общения. Однако, по словам Салагая, сам по себе перекур (дорога в курилку, время, затрачиваемое на перекур и общение в курилке), являются факторами, повышающими не только коэффициент презентеизма, но повышающими риски для здоровья.

О программе

Ранее Минздрав России опубликовал модельную корпоративную программу "Укрепление здоровья работающих", разработанную в рамках национального проекта "Демография". Согласно этой программе работодателям предлагается, в частности, проводить открытые встречи с сотрудниками для создания благоприятной атмосферы на работе, ограничить реализацию на предприятиях продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара и организовывать физкульт-брейки, а также ввести меры финансового стимулирования отказа от курения. Рекомендации Минздрава предусматривают также различные меры по сокращению пагубного употребления алкоголя, например, проведение безалкогольных корпоративных мероприятий.

Создание нормативных и правовых документов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.