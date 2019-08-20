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До конца года в Татарстане введут в строй 29 детских садов

Это создаст более 6 тыс. мест, из которых свыше 3 тыс. - ясельных

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Двадцать девять детских садов планируется построить и открыть в Татарстане к концу 2019 года по национальному проекту "Демография". Об этом сообщил во вторник журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

"Ведется работа совместно с министерством образования республики, министерством труда и занятости. Здесь работа осуществляется в направлении нацпроекта "Демография". Мы строим в этом году 29 детских садиков, которые введем в эксплуатацию в основном все к 1 сентября", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в Минстрое Татарстана, все 29 детских садов будут введены в строй до конца года. Общая стоимость строительства превышает 5,6 млрд рублей. Благодаря запуску новых детсадов будет создано свыше 6 тыс. мест, из них более 3 тыс. ясельных.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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