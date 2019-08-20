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В Татарстане планируют рекультивировать пять свалок по нацпроекту "Экология"

Речь идет о свалках в Нижнекамском, Тукаевском, Мензелинском, Новошешминском муниципальных районах и Самосыровском полигоне в Казани

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют участвовать в реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Прорабатывается вопрос о включении в него пяти свалок и двух объектов накопленного вреда на общую сумму 3,2 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

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По словам Шадрикова, эта сумма рассчитана "с условием софинансирования в целом".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, речь, в частности, идет о свалках в Нижнекамском, Тукаевском, Мензелинском, Новошешминском муниципальных районах, Самосыровском полигоне в Казани и двух объектах накопленного вреда.

В нацпроект "Экология" входит 11 федеральных проектов, в том числе "Чистая страна". Всего на его исполнение планируется направить 4,041 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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