В Татарстане планируют рекультивировать пять свалок по нацпроекту "Экология"

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют участвовать в реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Прорабатывается вопрос о включении в него пяти свалок и двух объектов накопленного вреда на общую сумму 3,2 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

По словам Шадрикова, эта сумма рассчитана "с условием софинансирования в целом".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, речь, в частности, идет о свалках в Нижнекамском, Тукаевском, Мензелинском, Новошешминском муниципальных районах, Самосыровском полигоне в Казани и двух объектах накопленного вреда.

В нацпроект "Экология" входит 11 федеральных проектов, в том числе "Чистая страна". Всего на его исполнение планируется направить 4,041 трлн рублей.