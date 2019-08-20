Путин: средства на нацпроект "Здравоохранение" нужно потратить с умом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Существенные ресурсы, выделенные на реализацию национального проекта "Здравоохранение", должны быть потрачены с умом, так как проблем в сфере медицины много. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Он напомнил, что на реализацию данного нацпроекта выделен 1,367 трлн рублей, из которых на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 млрд рублей.

"Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат", - сказал Путин, отметив, что проблем в этой сфере "еще очень много".

По его словам, россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения, нужно найти эффективные способы решения проблем.