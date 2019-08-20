Россия вошла в число стран - лидеров по низким показателям младенческой смертности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия вошла в число стран мира с наиболее низкими показателями младенческой смертности. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова во вторник на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Национальный проект "Здравоохранение". Как изменится российская медицина за шесть лет

"Мы достигли показателей младенческой смертности, которых планировали достичь только в 2023 году. Это 4,7 промилле, и фактически мы входим в короткий перечень лучших стран мира по [низким] показателям материнской и младенческой смертности", - сказала она.

Развитие детского здравоохранения является одним из подразделов национального проекта "Здравоохранение". Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения.

Нацпроект включает в себя девять целевых показателей, среди которых снижение младенческой смертности с 5,5 случая на 1 тыс. родившихся детей до 4,5 в 2024 году.