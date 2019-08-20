Скворцова заявила, что в системе первичной медпомощи в РФ не хватает 25 тыс. врачей

"В системе работают более 305 тыс. врачей, с 2014 года на 4 тыс. число врачей увеличилось, в том числе более 74 тыс. участковых врачей, их число тоже увеличилось на 3,7 тыс. человек. Дефицит сохраняется более 25 тыс. врачей", - сказала министр.

Она отметила, что пока не удается добиться существенного изменения ситуации с дефицитом среднего медицинского персонала. "Что касается среднего персонала - в системе работают более 545 тыс. человек, и здесь пока нам не удалось достигнуть роста среднего медицинского персонала, и дефицит 130 тыс. человек, причем за четыре года он усугубился", - сказала она.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из восьми федеральных проектов, которые входят нацпроект "Здравоохранение". По данным Минздрава России, "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения.