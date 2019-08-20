Скворцова: состояние медицинской инфраструктуры в регионах РФ требует детального анализа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 7 млн кв. м инфраструктуры в первичном звене здравоохранения в России требуют капитального ремонта. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение о проведении детального анализа износа инфраструктуры в регионах.

"С учетом понимания, что на сегодняшний день капитальному ремонту подлежат более 7 млн кв. м в первичном звене здравоохранения, для каждого региона была просчитана стоимость квадратного метра по методике, утвержденной <...> министерством экономического развития, и был проведен свод. Безусловно он очень ориентировочный, так как он полагался на официальные данные Росстата, и пока не было это проработано с каждым регионом конкретно. Поэтому мы просим вашего поручения провести детальный анализ каждого региона и подготовить для каждого региона программу такого обновления инфраструктуры", - сказал она во вторник на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Анализ износа инфраструктуры, по данным Скворцовой, показал, что за четыре года этот показатель снизился с 26% до 11%. В настоящее время почти 8 тыс. зданий из более 72 тыс. находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, реконструкции или капитального ремонта, пояснила министр. "С другой стороны, хочется отметить, что многие здания строились сто лет назад, а иногда и раньше, и те технологии строительные, которые применялись - отсутствие инфраструктуры, связи между корпусами, отсутствие чистых зон <...>, подобные случаи не позволяют отделаться капитальным ремонтом. По нашему предварительному анализу на основе форм Росстата из 3255 районных больниц и поликлиник не менее 370 требуют просто сноса и нового строительства", - добавила она.

При этом министр отметила, что из 799 единиц медицинской техники 705 единиц изготавливаются отечественными производителями. "Мы просим вашего поручения министерству строительства совместно с Минздравом разработать на основе уже созданных моделей типовые проекты, что позволит нам существенно удешевить этот проект, и в течение короткого достаточно времени обновить серьезно инфраструктуру создав учреждения нового типа", - сказала Скворцова. Она также добавила, что в связи с тем, что регионы достаточно много строили самостоятельно в последние годы, износ оборудования вырос с 20% до 40% - более 20 тыс. единиц требуют замены.

О нацпроекте

Всего в национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения.