Скворцова: "бережливые поликлиники" сократили время ожидания у кабинетов в восемь раз

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. российских поликлиник, работа которых основана на бережливых технологиях, достигли существенного сокращения очередей в регистратуру и на прием к врачу. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Первый опыт показал существенное снижение времени ожидания и очередей в медицинских организациях. В регистратуре - почти в четыре раза, у кабинета врача - почти в восемь раз, сокращение срока прохождения диспансеризации почти в воесь раз - с 12 дней до одного-полутора дней и увеличение времени непосредственной работы с пациентом в полтора раза", - сказала она.

Скворцова напомнила, что внедрение новой модели на основе бережливых технологий началось в РФ с 2016 года с шести поликлиник в трех регионах РФ, а сегодня в нем заняты более 2,2 тыс. поликлиник в 52 субъектах РФ.

Глава Минздрава рассказала, что оценивается работа таких поликлиник по 22 критериям, по которым они распределяются по уровням: базовый, прогрессивный, лидерский. По словам министра, пока все 2 тыс. поликлиник "пытаются достичь базового уровня".

"Мы боимся, с учетом массовости внедрения этой модели, каких бы то ни было искажений в сторону уменьшения ее качества, поэтому просим решения о нормативном закреплении статуса новой модели медорганизации, оказывающей первичную помощь, по международному варианту ISO (сертификат качества - прим. ТАСС)", - отметила Скворцова.

По ее мнению, полномочия по наделению таким статусом - сертификации поликлиник - нужно отдать Росздравнадзору.

О новой модели для поликлиник

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года Минздравом совместно с госкорпорацией "Росатом". С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник".

Суть "Бережливой поликлиники" - в сбережении ресурсов и времени всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты были разведены по разным коридорам. В ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение" более 70% взрослых поликлиник, а также все детские должны перейти на новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".