Скворцова: три показателя нацпроекта "Здравоохранение" на 2019 год уже достигнуты

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Три целевых показателя национального проекта "Здравоохранение" на 2019 год достигнуты с опережением плана. Об этом говорится в докладе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, представленном на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"По оперативным данным за шесть месяцев 2019 года, реализация проекта идет в соответствии с планом. Три целевых показателя (младенческая смертность, доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели" и организация каналов связи со страховыми представителями) демонстрирует опережение плана", - говорится в докладе министра. Доклад имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

В соответствие с данными, представленными министром на совещании, "показатель младенческой смертности в 2019 году уже снизился до планового уровня 2023 года и составил 4,7 случаев на 1000 родившихся живыми". "А ожидаемая продолжительность жизни, по данным Росстата, в первом полугодии 2019 года достигла уровня 73,7, что практически соответствует прогнозу на начало 2020 года", - уточняется в тексте доклада. Развитие первичной медико-санитарной помощи заложено в шести федеральных проектах, входящих в состав национального проекта.

Согласно данным презентации, представленной министром на совещании, на реализацию федерального проекта по развитию первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" выделено 237,5 млрд рублей. Из этих средств около 130 млрд планируется направить на подготовку квалифицированных кадров, что позволит снизить дефицит в первичном звене. Почти 50 млрд рублей пойдет на создание инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в сельской местности, внедрение бережливых технологий и формирование системы защиты прав пациентов. Еще порядка 50 млрд рублей будет направлено на создание единого цифрового контура. Всего на развитие первичного звена в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет направлено 227,6 млрд рублей. Еще около 10 млрд рублей пойдет на обеспечение пожилых и маломобильных граждан первичной медицинской помощью и вакцинопрофилактикой в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения.